Ataques en Gaza dejan 2 muertos y 25 heridos en un día - Noticiero 01:30

1- El canciller de Irán, Seyed Abás Araqchi, advierte que las agresiones israelíes violan sistemáticamente las leyes internacionales y desestabilizan Asia Occidental. Hizo un llamado a emprender acciones prácticas a nivel global para frenar los crímenes del régimen contra los palestinos.

2- Siguen las agresiones del régimen israelí contra la Franja de Gaza, a pesar del alto al fuego. En las últimas 24 horas, otros dos palestinos fueron asesinados y 25 han resultado heridos.

3- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, defiende los gobiernos de Cuba y Venezuela, criticando las amenazas y agresiones de Estados Unidos contra ambos países.

frr/tqi