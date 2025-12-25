Tormenta invernal convierte ruinas en trampas mortales en Gaza

La borrasca invernal ha convertido nuevamente las ruinas en trampas mortales en Gaza. Viviendas previamente destruidas por los bombardeos se han derrumbado sobre sus habitantes, dejando nuevos muertos, heridos y desaparecidos. Ante esta situación, propietarios de residencias dañadas organizaron un acto de solidaridad junto a la casa de la familia Labad, en el barrio de Sheikh Radwan, destruida hace días y que provocó la muerte de más de cinco de sus miembros.
No se trata solo de un gesto simbólico, sino de un llamado colectivo para exigir soluciones urgentes: la entrega inmediata de casas móviles y el inicio real del proceso de reconstrucción en la Franja de Gaza. Familias que sobrevivieron a la guerra hoy enfrentan un nuevo enemigo: el frío, la lluvia y la destrucción de estructuras nunca rehabilitadas.
Los afectados viven un deterioro constante: sin refugio seguro, sin recursos y con el temor permanente de que lo poco que queda vuelva a colapsar. Niños, ancianos y enfermos pasan el invierno entre escombros, mientras la ayuda sigue sin llegar y la reconstrucción permanece paralizada.
El mal tiempo ha vuelto a evidenciar la fragilidad de muchas viviendas en Gaza, dañadas desde la guerra y nunca rehabilitadas. Familias que permanecían en estructuras inestables han perdido nuevamente sus hogares, mientras reclaman refugios temporales y el inicio del proceso de reconstrucción para evitar nuevas tragedias.
Huda Hegazi, Gaza.
yzl/rba