Informe: Sistema de salud en Gaza cerca de la “parálisis total”

Autoridades palestinas han denunciado que Israel restringe deliberadamente la entrada de medicinas en Gaza y utiliza la atención médica como arma contra los civiles.

“La situación sanitaria en Gaza es extremadamente peligrosa y amenaza con una catástrofe humanitaria a gran escala si continúan las restricciones impuestas” por el régimen israelí, destacó el jefe de la Oficina de Medios del Gobierno en Gaza, Ismail Althwabta, en una entrevista sostenida este jueves con la agencia rusa de noticias Sputnik árabe.

El funcionario palestino señaló que los suministros médicos que logran entrar en Gaza cubren “solo alrededor del 10 % de las necesidades reales” y tampoco entran equipos quirúrgicos especializados ni medicamentos para enfermedades crónicas.

Hay “una grave escasez de instrumentos quirúrgicos, equipos de cirugía ortopédica y materiales anestésicos”, afirmó Althwabta.

Las restricciones impuestas por el régimen de Israel han causado “la paralización total o parcial de las operaciones quirúrgicas” en varios hospitales, dijo el funcionario precisando que “cerca de 500 000 operaciones quirúrgicas están suspendidas como consecuencia del casi colapso del sistema de salud”.

“Según las advertencias del Ministerio de Salud, la situación es extremadamente crítica y está cerca de una parálisis total”, recalcó Althwabta.

En cuanto a la entrada limitada de suministros médicos y de ambulancias a Gaza por parte de Israel, ha declarado que dichos artículos se consumen inmediatamente tras llegar al enclave costero. Tel Aviv “impide la entrada de equipo médico vital con el pretexto de débiles consideraciones de seguridad”, criticó.

Muerte de 1200 gazatíes por cierre de cruces

Anteriormente, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (la UNRWA), en un informe, resaltó que la situación en la Franja de Gaza sigue siendo grave y los gazatíes “se enfrentan a una grave escasez de alimentos”.

En este contexto, Zaher Al-Wahidi, el jefe de la Unidad de Información sobre Medicamentos del Ministerio de Salud de Gaza, señaló que la escasez general de medicamentos ha alcanzado el 52 por ciento, mientras que la escasez de suministros médicos se sitúa en el 71 por ciento.

Respecto a la muerte de más de 300 pacientes con cáncer en Gaza durante el último año por la falta de medicamentos, indicó que muchos pacientes con cáncer “se ven privados de sesiones de quimioterapia e incluso de fuertes analgésicos”.

Igualmente, informó que aproximadamente 1200 pacientes han muerto como resultado del continuo cierre del cruce de Rafah, enfatizando que los suministros limitados que llegan al sector privado y las ONG son insuficientes para abordar la crisis.

Desde octubre de 2023, al menos 440 personas, incluidos más de 150 niños, han muerto de hambre. También, Israel ha asesinado a casi 71 000 palestinos y ha herido a más de 171 000, según el Ministerio palestino de Salud.

