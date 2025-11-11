Parlamento israelí avala 1º debate de ley de pena de muerte para palestinos

El parlamento de Israel ha aprobado el primer debate de un proyecto que permitiría aplicar la pena de muerte a palestinos secuestrados.

El parlamento israelí ha aprobado este lunes la primera lectura de la polémica ley con 39 votos a favor y 16 en contra, en un paso que acerca el proyecto a convertirse en ley tras las siguientes lecturas en el Comité de Seguridad Nacional.

El ministro de extrema derecha Ben Gvir ha afirmado que la ley de pena de muerte es “crucial para la seguridad del régimen”, mientras el proyecto genera alarma entre organismos y actores internacionales.

El pralamento del régimen sionista ha avanzado también otro proyecto conocido como Ley Al Jazeera, que otorga al régimen poderes para cerrar medios extranjeros sin orden judicial, y que ha pasado su primera lectura con 50 votos a favor y 41 en contra.

La Oficina de Asuntos Exteriores palestina ha calificado la ley como un crimen de guerra y un ejemplo del extremismo creciente de Israel contra el pueblo palestino. Señaló que el parlamento y el sistema judicial del régimen sionista han actuado como herramientas para legitimar crímenes y garantizar impunidad.

El Movimiento de la Resistencia Islámica de Palestina (HAMAS) y la Yihad Islámica Palestina han condenado la medida. HAMAS afirmó que el proyecto muestra la “naturaleza fascista” de Israel, mientras la Yihad Islámica advirtió que miles de palestinos han quedado en riesgo de ejecución.

El proyecto establece que los jueces podrán imponer la pena de muerte a palestinos condenados por matar a israelíes por “razones nacionalistas”, aunque no se aplicará a israelíes que asesinen a palestinos en circunstancias similares.

El proyecto había sido impulsado por partidos de extrema derecha antes de la guerra genocida de octubre de 2023 en Gaza y ha resurgido recientemente con renovado apoyo en el parlamento del régimen usurpador.

mep/hnb