Un mes de tregua en Gaza: la paz sigue sin cumplirse

A un mes de la tregua en Gaza, los ataques, bloqueos y escasez persisten. La paz prometida sigue sin llegar para más de dos millones de palestinos.

Hoy se cumple un mes desde la entrada en vigor de la tregua humanitaria en la Franja de Gaza, un acuerdo que debía ofrecer alivio a más de dos millones de palestinos tras meses de ataques y asedio. Sin embargo, la realidad sobre el terreno muestra que este compromiso se ha quedado, en gran parte, en el papel, debido a las continuas violaciones del régimen ocupante.

Durante este mes, Israel ha continuado con ataques selectivos, cierres de los pasos fronterizos y restricciones al ingreso de combustible y ayuda humanitaria, acciones que suponen claras violaciones del acuerdo. Asimismo, la población gazatí sigue enfrentando escasez de alimentos, falta de medicamentos y desplazamientos forzados, en un contexto donde la reconstrucción parece imposible sin un alto el fuego efectivo y duradero.

Organismos internacionales han denunciado que la tregua no ha significado una mejora real en las condiciones de vida ni en la protección de los civiles.

Aquí, en Gaza, un mes después del inicio de la tregua humanitaria, la palabra “tregua” suena vacía para muchos. Los bombardeos intermitentes, la falta de agua y la desesperanza cotidiana siguen marcando la vida de una población que aún espera el verdadero sentido de la paz.

Huda Hegazi, Gaza.

