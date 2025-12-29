Egipto rechaza incentivos financieros para permitir desalojo de palestinos

Egipto reveló haber rechazado múltiples grandes ofertas financieras hechas por parte de Israel a cambio de aceptar el desplazamiento forzado de palestinos.

“A Egipto le ofrecieron enormes sumas de dinero y cifras cada vez mayores tres veces a cambio del desplazamiento de palestinos”, declaró el domingo el canciller egipcio, Badr Abdelatty, en una entrevista con el programa al-Hekaya de MBC Masr.

Abdelatty detalló que dichas ofertas incluyeron la condonación de miles de millones de dólares de deudas de Egipto que, según dijo, superan los 160 000 millones de dólares.

El funcionario egipcio destacó que El Cairo rechazó categóricamente todas las ofertas, e indicó que el negociador israelí era plenamente consciente de la postura clara y firme de Egipto sobre el tema. “Después de más de 45 años de relaciones diplomáticas con Israel, existe un entendimiento mutuo de las posiciones y la fuerza de cada parte”, apostilló.

Abdelatty criticó que Israel, como “potencia ocupante según el derecho internacional”, es responsable de abrir cruces para permitir la entrega de ayuda a los palestinos, pero “está haciendo caso omiso del derecho internacional”.

Conforme al canciller, Egipto “se adhiere al derecho internacional”, ya que abandonarlo significaría vivir “bajo la ley de la selva”.

Tras reiterar el rechazo de Egipto a la división de la Franja de Gaza, Abdelatty calificó de “absurdas” las líneas de demarcación de Israel.

El canciller egipcio hizo estas declaraciones después de que el jefe del estado mayor del ejército israelí, Eyal Zamir, calificara abiertamente la llamada “línea amarilla” como “una nueva línea fronteriza” con Gaza.

Respecto a las negociaciones para la segunda fase del alto el fuego en Gaza, Abdelatty enfatizó que Egipto continuará impulsando una solución que preserve los derechos y logre la estabilidad.

En casi 24 meses, Israel ha matado a 71 266 palestinos, en su mayoría mujeres y niños, y ha herido a 171 219 en la Franja de Gaza.

