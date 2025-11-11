Petro: codicia por recursos naturales amenaza a Colombia y Venezuela

El presidente colombiano, Gustavo Petro, advierte que “codicia” por los recursos naturales pone en riesgo a Colombia y Venezuela.

“Esta es la realidad de Venezuela su riqueza en recursos no renovables. Nos pueden convertir en una Siria, a Colombia y a Venezuela, porque no les importa sino la codicia”, escribió este lunes el mandatario colombiano en su cuenta de X.

Asimismo, el presidente de Colombia rechazó las acusaciones de “las castas oligárquicas” que lo señalan por intentar favorecer la continuidad del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela o por recibir beneficios del narcotráfico.

“No señores, la espada de Bolívar nunca se untó de cocaína. El poder no es nuestro, es de los pueblos, y llegó la hora de los pueblos también en toda América”, recalcó.

En la última cumbre de la Celac-UE, Petro sostuvo: “No se trata del presidente de Venezuela, se trata del pueblo hermano de Venezuela. No seríamos traidores con los países hermanos”.

La advertencia del presidente colombiano surge en el contexto del despliegue de una fuerza naval de Estados Unidos en aguas del mar Caribe, cerca de las costas venezolanas, supuestamente en el marco de una operación antinarcóticos.

No obstante, analistas y expertos coinciden en que esta movilización encubre una maniobra de cambio de régimen orientada a garantizar el acceso preferente o exclusivo de Washington a la rica reserva de recursos de Venezuela, particularmente el petróleo y los minerales estratégicos.

La postura de Gustavo Petro coincide con la del Gobierno venezolano, que ha refutado la narrativa de la Administración estadounidense, la cual busca etiquetar al país como un narcoestado o productor de cocaína. Caracas califica esta versión, promovida desde Washington, como “extravagante, vulgar y totalmente falsa”.

En este contexto, el Ejecutivo del presidente Nicolás Maduro subraya que su rechazo está respaldado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), cuyos informes anuales han reiterado que Venezuela está libre de cultivos ilícitos de drogas.

Las autoridades venezolanas argumentan que, tras la salida de la Administración de Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos, el país ha consolidado un modelo de lucha autónomo y soberano contra el narcotráfico. Este enfoque ha dado lugar a cifras récord en incautaciones (más de 50 toneladas en lo que va del año) y a la destrucción de numerosas pistas de aterrizaje clandestinas.

También se han citado análisis de datos de la UNODC, que indican que solo un “minúsculo 5 por ciento” del flujo de cocaína que sale de Suramérica intenta transitar por territorio venezolano, en su mayoría proveniente de la producción colombiana.

Caracas asegura que el pueblo venezolano prioriza la paz, rechaza la confrontación bélica y defiende su derecho a la soberanía y a la convivencia pacífica, en marcado contraste con las presiones externas que recibe.

mep/hnb