Irán insta a países de la región a proteger unidad y estabilidad de Yemen

Irán ha subrayado la necesidad de que los países de la región unan esfuerzos para preservar la unidad y la integridad territorial de Yemen.

“La República Islámica de Irán sigue de cerca la situación de seguridad en el sur y este de Yemen, y hace un llamado a todas las partes involucradas a actuar con moderación y a considerar los intereses del pueblo yemení y las preocupaciones de seguridad regional, resolviendo los asuntos pendientes a través del diálogo”, ha resaltado este miércoles el portavoz de la cancillería de Irán, Esmail Baqai, Al responder a las preguntas de los periodistas sobre los recientes acontecimientos en Yemen.

Enfatizando la necesidad de un esfuerzo colectivo de los países de la región para preservar la unidad e integridad territorial de Yemen, el vocero ha agregado que la República Islámica de Irán considera inaceptables cualquier acción que pueda aumentar la inestabilidad en Yemen y la inseguridad en la región.

Al concluir, el funcionario iraní ha reiterado que Irán considera que la única solución a la crisis yemení pasa por un diálogo integral, la implementación de una hoja de ruta y la formación de un gobierno inclusivo que respete la unidad e integridad territorial del país.

Por su parte, el canciller iraní, Seyed Abás Araqchi, ha expresado su preocupación por las crecientes tensiones en el sur de Yemen y ha instado a todos los países de la región a colaborar para preservar la unidad e integridad del país.

“La República Islámica de Irán considera que la solución a la crisis de Yemen pasa por el diálogo entre todos los grupos yemeníes”, ha afirmado durante una llamada telefónica mantenida este miércoles con su par bareiní, Abdullatif bin Rashid Al-Zayani.

Además, el ministro de Asuntos Exteriores de Baréin ha destacado la importancia de mantener la paz y la estabilidad en Yemen y en toda la región.

Ambos diplomáticos han expresado su esperanza de que los esfuerzos actuales permitan resolver los problemas existentes, preservar la unidad de Yemen y consolidar la estabilidad en el país.

En los últimos días, se han registrado enfrentamientos armados entre fuerzas leales al gobierno fugitivo respaldado por Arabia Saudí y milicianos del Consejo de Transición del Sur, apoyado por los Emiratos Árabes Unidos, en el sur de Yemen.

Asimismo, las fuerzas del Consejo de Transición del Sur han logrado tomar el control de amplias zonas en las provincias meridionales del país. Según diversas fuentes, estas tropas avanzaron recientemente en la provincia de Hadramaut, en el sureste de Yemen, donde, además de capturar la ciudad de Seiyun, se hicieron con el control de varios campos petrolíferos situados en áreas desérticas fronterizas con Arabia Saudí.

En la provincia de Al-Mahra, fronteriza con Omán, el Consejo de Transición del Sur anunció la incorporación de varios líderes locales a su coalición. El avance de estas fuerzas en amplias zonas de Hadramaut —la mayor provincia del país— ha provocado la retirada de unidades aliadas a Arabia Saudí, que se estarían replegando hacia la provincia de Marib, en el centro-oeste del país.

Por su parte, el movimiento popular yemení Ansarolá advirtió el viernes que los enfrentamientos armados en el sur de Yemen están estratégicamente diseñados para favorecer al régimen israelí en su intento de dominar la región, rica en petróleo.

ayk/rba