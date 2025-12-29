Irán llama a diálogo nacional para solventar la crisis en Yemen

Irán y Emiratos Árabes Unidos han abordado la crisis de Yemen y subrayado la unidad, integridad territorial y solución política sin injerencias externas.

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Seyed Abás Araqchi, en una llamada telefónica con su homólogo de Emiratos Árabes Unidos (EAU), el sheij Abdulah bin Zayed Al Nahyan, ha afirmado este lunes que preservar la unidad e integridad de Yemen es un asunto prioritario que debe garantizarse mediante diálogo y cooperación interyemeníes.

“La República Islámica de Irán considera que la solución a la crisis de Yemen es el diálogo yemení-yemení en torno al eje de la unidad y la integridad territorial de ese país”, ha señalado.

Los dos ministros han expresado satisfacción por el crecimiento de las relaciones entre los dos países y enfatizado la necesidad de consolidarlas.

Ambos titulares también han analizado la situación en el sur de Yemen y la necesidad de evitar complots de fragmentación, destacando que la estabilidad regional depende de soluciones políticas inclusivas y del respeto a la soberanía yemení.

Araqchi ha subrayado que Irán insiste en la “unidad e integridad territorial de Yemen” y en el rechazo a cualquier intento de cantonización del país árabe, una postura reiterada en sus contactos recientes con actores regionales y con autoridades yemeníes.

En los últimos días, se han registrado enfrentamientos armados entre fuerzas leales al gobierno fugitivo respaldado por Arabia Saudí y militantes del Consejo de Transición del Sur (separatistas de Adén) apoyado por los Emiratos Árabes Unidos en el sur de Yemen.

Además, fuerzas del Consejo de Transición del Sur han logrado hacerse con el control de amplias zonas de las provincias meridionales de Yemen. Según diversas informaciones, dichas fuerzas avanzaron recientemente en la provincia de Hadramaut (sureste de Yemen), donde, además de tomar la ciudad de Seiyun (sureste de Yemen), se hicieron con el control de varios campos petrolíferos en áreas desérticas fronterizas con Arabia Saudí.

En la provincia de Al-Mahra, limítrofe con Omán, el Consejo de Transición del Sur anunció la adhesión de varios líderes locales a su coalición. El avance de estas fuerzas en amplias zonas de Hadramaut —la mayor provincia del país— ha provocado la retirada de unidades vinculadas a Arabia Saudí, que se estarían replegando hacia la provincia de Marib (centro-oeste).

mrt/ctl/tqi