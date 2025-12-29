Irán lanzó 3 satélites nacionales y celebró el logro; Al-Houthi reafirmó apoyo a Somalia contra el sionismo; Maduro destacó unión popular ante amenazas externas.

1. Irán ha lanzado de manera simultánea 3 satélites claves de producción nacional, realizado en una órbita cercana a la Tierra. Este es uno de los eventos espaciales más importantes del país en este año. Los iraníes se reunieron en el Instituto para el Desarrollo Intelectual de Niños y Jóvenes para celebrar juntos este logro tecnológico. Nuestra corresponsal Samaneh Kachui informa.

2. El líder del movimiento popular yemení Ansarolá, Seyed Abdulmalik Badredin al-Houthi, reafirmó su firme postura de apoyo a la nación somalí en la lucha contra el enemigo sionista. Señaló que Yemen tomará todas las medidas posibles para respaldar al país africano.

3. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, destacó la unión militar-policial-popular, como clave para enfrentar los desafíos del país y señaló la preparación ante amenazas externas.

