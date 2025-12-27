Liga Árabe y UA condenan reconocimiento israelí de Somalilandia, Líder de Ansarolá acusa a EE.UU. e Israel de tiranía y Maduro dice que EE.UU. no impondrá dominación colonial.

1. La Liga Árabe y la Unión Africana condenaron este viernes el reconocimiento del territorio separatista de Somalilandia, en el este de África, por parte del gabinete israelí de Benjamín Netanyahu.

2. El líder de Ansarolá de Yemen destaca que EEUU, Israel, el Reino Unido y sus agentes son los tiranos más peligrosos y opresivos de la historia de la humanidad. Seyed Abdulmalik Badredin al-Houthi criticó las agresiones contra los palestinos, así como el intento de desarmar a la resistencia en el Líbano y Palestina.

3. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, recalcó este viernes que Estados Unidos jamás impondrá un modelo de dominación colonialista y esclavista. Ratificó además, su compromiso con el diálogo para resolver las tensiones entre Washington y Caracas.

