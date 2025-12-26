El Papa León XIV destaca la difícil situación de palestinos en Gaza - Noticiero 21:30

Irán celebra su victoria en la guerra de 12 días y refuerza su poder militar; el Papa León XIV denuncia la dura situación en Gaza; Maduro resalta esperanza y fe ante amenazas.

1. El canciller de Irán, Seyed Abás Araqchi, afirmó que su país superó victoriosamente la guerra de los 12 días y que demostró al enemigo su error de cálculo sobre el poderío militar iraní. Aseguró que en estos momentos, las fuerzas armadas del país están más preparadas.

2. El Papa León XIV, líder de los católicos del mundo, hizo hincapié en la difícil situación de los palestinos en Gaza, que enfrentan semanas de duras condiciones invernales, junto con refugiados y desplazados de todo el mundo.

3. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, advirtió sobre las amenazas de diverso nivel que enfrenta el país, pero destacó la esperanza del pueblo como el factor más importante y aseguró que la fuerza divina les permitirá superar los desafíos.

