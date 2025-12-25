Diputado libanés: Hezbolá está listo para cualquier escenario

Un diputado libanés anunció la preparación de Hezbolá para enfrentar cualquier escenario, especialmente si el enemigo israelí intenta imponer sus condiciones.

El parlamentario libanés Hasan Fazlolá, miembro del Bloque de Lealtad a la Resistencia, destacó el jueves que la principal prioridad del Movimiento de Resistencia Islámica de El Líbano (Hezbolá) es explorar todas las vías posibles para proteger vidas, salvaguardar la soberanía del país y avanzar en la reconstrucción, actuando dentro de los recursos y las circunstancias disponibles.

Señaló que el clima regional es tenso y que el Líbano está experimentando una escalada, y enfatizó la preparación para cualquier eventualidad, especialmente si el enemigo intenta imponer sus condiciones, en cuyo caso la Resistencia mantendrá la defensa del país.

De igual manera, Fazlolá subrayó que la fuerza más importante de la Resistencia libanesa reside en el pueblo, recordando que la resistencia ha soportado días de inmensa presión, pero su voluntad se mantiene inquebrantable. “Cuidado con la ira del pueblo, pues si esta ira estalla bajo presión, los dejará en nada”, avisó.

Al reiterar el compromiso de Hezbolá con todos los planes de reconstrucción anunciados previamente, Fazlolá señaló que la Resistencia libanesa ha completado todos los procedimientos y decisiones necesarios, y que el único obstáculo pendiente es la financiación.

Al hacer alusión a la zona al sur del río Litani, afirmó que esta zona está incluida en el acuerdo pactado el pasado año y, una vez que el Ejército libanés complete su misión allí, el asunto se convertirá en un elemento de presión para que el Líbano obligue a Israel, con la mediación de Estados Unidos, a cumplir el acuerdo.

Desde la entrada en vigor de la frágil tregua, el 27 de noviembre de 2024, el régimen israelí ha llevado a cabo más de 10 000 incursiones, tanto aéreas como terrestres, en territorio libanés.

La Organización de Naciones Unidas (ONU), contabilizó en noviembre al menos 127 civiles muertos, incluidos niños, por fuego israelí desde que entró en vigor el alto el fuego.

