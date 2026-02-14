Diario sionista: Dominio de inteligencia de Hezbolá dejó atónito a Israel

Un informe indica que el dominio de Hezbolá sobre instalaciones estratégicas y movimientos de buques israelíes ha dejado atónito al régimen.

El informe, publicado el jueves por el diario hebreo Maariv, revela que el ejército israelí se ha sorprendido por el amplio acceso del servicio de inteligencia del Movimiento de Resistencia Islámica del Líbano (Hezbolá) a las informaciones sensibles de Israel, incluidas instalaciones clave.

El rotativo admite la gran capacidad de Hezbolá para recopilar información sobre instalaciones estratégicas, así como sobre los movimientos de buques en aguas que rodean los territorios ocupados palestinos.

Ante el temor del régimen por el dominio de inteligencia de Hezbolá, la armada israelí llevó a cabo un ejercicio a gran escala en los últimos días en el mar Mediterráneo, el cual duró varios días y finalizó el martes, agregó Maariv.

El objetivo de las maniobras militares, según el reporte, era mejorar la preparación para proteger las aguas económicas y los sitios marítimos estratégicos de la Palestina ocupada, proteger las fronteras y combatir en una campaña multiescenario.

