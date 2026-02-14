Sheinbaum propone puente aéreo humanitario desde México hasta Cuba

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, anunció su disposición a establecer un puente aéreo humanitario hacia Cuba para facilitar el envío de suministros.

“Si lo pide Cuba, habría esas condiciones, por supuesto“, precisó el viernes Sheinbaum durante su conferencia de prensa, aclarando que los vuelos mexicanos pueden repostar en territorio nacional para operaciones sostenidas.

Esta iniciativa se da después de que México enviara dos buques, el Papaloapan y el Isla Holbox, con más de 800 toneladas de ayuda humanitaria a La Habana, incluyendo alimentos básicos como arroz, frijol, aceite, carne, productos de higiene, y 277 toneladas de leche en polvo.

Sheinbaum calificó este apoyo como un “compromiso continuo” y confirmó que ya se prepara un nuevo envío de suministros tras el regreso de los navíos.

El contexto de esta iniciativa surge tras una orden ejecutiva de la Casa Blanca del 29 de enero, firmada por el presidente estadounidense, Donald Trump, que declara una “emergencia nacional” respecto a Cuba y anuncia aranceles a los países que proporcionen petróleo a la isla.

Las reacciones no se hicieron esperar. El 9 de febrero la presidenta mexicana afirmó que “no se puede ahorcar a un pueblo así, de esa manera, es muy injusto”, en clara crítica a las sanciones que agravan la crisis energética y social en la isla.

La escasez de petróleo se intensificó además después de que Cuba dejara de recibir suministros venezolanos tras una operación militar estadounidense en Caracas que culminó con el secuestro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero, un hecho que La Habana ha condenado categóricamente.

Además de México, otros países como Rusia, China y Chile han expresado su disposición para enviar ayuda humanitaria a Cuba. Esta semana también se anunció la organización de una flotilla humanitaria inspirada en las iniciativas que intentaron romper bloqueos en Gaza, bajo el nombre de Nuestra América.

mep/ncl/tqi