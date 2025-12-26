China acusa a EEUU de intentar bloquear deshielo en lazos con India

Pekín acusó a Washington de distorsionar su política defensiva para evitar una mejora de los lazos entre China e India, tras tensiones fronterizas en últimos años.

“La cuestión fronteriza es un asunto entre China y la India, y la situación fronteriza actual entre ambos países es generalmente estable, con canales de comunicación fluidos”, recalcó el jueves el portavoz de la Cancillería china, Lin Jian, en alusión a comentarios de EE.UU. sobre las relaciones entre China y la India.

Lin manifestó que “China ve y maneja sus relaciones con India desde una perspectiva estratégica y a largo plazo”, al tiempo que “se opone a comentarios injustificados sobre este tema por parte de cualquier país”.

El vocero chino hizo esta afirmación después de que el Pentágono indicara el martes que China “probablemente busca aprovechar la disminución de las tensiones (fronterizas) para estabilizar las relaciones bilaterales y evitar una profundización de los lazos entre Estados Unidos e India”.

Lin también afirmó que China está dispuesta a fortalecer la comunicación, fomentar la confianza mutua, promover la cooperación y gestionar adecuadamente las diferencias con la India, así como a impulsar una relación bilateral sólida y estable.

El martes, el Congreso de EE.UU. publicó un informe titulado “Acontecimientos militares y de seguridad que involucran a la República Popular China 2025”, indicando que los líderes indios anunciaron un acuerdo con China en octubre de 2024. Según el informe, el acuerdo tenía como objetivo desvincularse de los puntos de conflicto

Las tensiones entre China y la India giran, precisamente, en torno al territorio montañoso del norte de la región de Cachemira, además de unos 60 000 kilómetros cuadrados en el estado indio de Arunachal Pradesh (noreste), que China considera parte del Tíbet. La Línea de Control Actual (LAC), que sustituye la frontera entre los dos países en esa región, pasa por Ladaj. India, por su parte, reclama el territorio de Aksai Chin, controlado por Pekín.

La India y China, ambas con enormes Ejércitos y armas nucleares, mantienen disputas abiertas sobre territorios en la zona del Himalaya, Tíbet. Un grave enfrentamiento se produjo en junio de 2020 entre estos dos países en esta zona fronteriza, donde perdieron la vida varios soldados de ambas partes.

Durante años, el gigante asiático ha pedido una y otra vez a La India que retire sus tropas de esta región fronteriza en disputa para evitar una escala de tensiones en la zona, no obstante, los indios hacen caso omiso de las advertencias de la contraparte china.

