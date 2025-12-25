China alerta: Ventas de armas de EEUU a Taiwán elevan riesgo de guerra

China ha denunciado que la venta de armas de EE.UU. a Taiwán por 11 100 millones socava la estabilidad y acelera el riesgo de guerra en el Estrecho.

El portavoz del Ministerio de Defensa chino, Zhang Xiaogang, durante una conferencia de prensa celebrada este jueves ha afirmado que, Estados Unidos había incumplido sus compromisos al intensificar la venta de armas y el compromiso oficial con Taiwán, acciones que, según él, estaban fomentando la arrogancia y acelerando la amenaza de guerra en el estrecho.

Zhang ha instado a Washington a detener lo que describió como “provocaciones” y corregir sus “acciones erróneas”, acusando a Estados Unidos de interferir en los asuntos internos de China mediante legislación relacionada con Taiwán.

En otra parte de su fragmento, ha reclamado a Estados Unidos a reconocer plenamente la sensibilidad de la cuestión de Taiwán, a adherirse al principio de una sola China y a los tres comunicados conjuntos chino-estadounidenses, y a actuar con extrema cautela al abordar los asuntos relacionados con Taiwán.

Además, ha exigido a Washington a dejar de armar a Taiwán y a tomar medidas concretas para salvaguardar las relaciones bilaterales y los vínculos militares entre ambos países.

El Departamento de Estado de EE.UU. anunció el 17 de diciembre, una propuesta que incluye ocho acuerdos de venta de armas y equipos militares a Taiwán por un valor de 11 100 millones de dólares, según informó Reuters.

La iniciativa incluye pactos que abarcan 82 sistemas de cohetes de artillería de alta movilidad (HIMARS) y 420 sistemas de misiles tácticos del Ejército (ATACMS) por un valor de más de 4.000 millones de dólares. También incluyen 60 sistemas de obuses autopropulsados y equipos relacionados, drones, 'software' militar, misiles Javelin y TOW, repuestos para helicópteros y kits de reacondicionamiento para misiles Harpoon.

Por su parte, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Guo Jiakun, remarcó que las ventas de armas a gran escala de Estados Unidos a Taipei constituían una interferencia en los asuntos internos de China y socavaban su soberanía, seguridad e integridad territorial.

Agregó que la transferencia de armas estadounidenses a Taiwán enviaba lo que describió como una señal seriamente equivocada a las fuerzas separatistas de la “independencia de Taiwán” y otros.

ght/rba