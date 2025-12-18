Venta récord de armas a Taiwán: el “puercoespín” que inquieta a China

EE.UU. aprueba el mayor paquete histórico de venta de armas a Taiwán, mientras China lo rechaza y advierte que Washington busca convertir la isla en “puercoespín de guerra”.

El Departamento de Estado de EE.UU. anunció el miércoles por la noche una propuesta que incluye ocho acuerdos de venta de armas y equipos militares a Taiwán por un valor de 11 100 millones de dólares, según informó Reuters.

La iniciativa incluye pactos que abarcan 82 sistemas de cohetes de artillería de alta movilidad (HIMARS) y 420 sistemas de misiles tácticos del Ejército (ATACMS) por un valor de más de 4.000 millones de dólares. También incluyen 60 sistemas de obuses autopropulsados y equipos relacionados, drones, 'software' militar, misiles Javelin y TOW, repuestos para helicópteros y kits de reacondicionamiento para misiles Harpoon.

El paquete está en notificación al Congreso, todavía con posibilidad de bloqueo o modificación, pese al amplio apoyo bipartidista.

El Departamento de Guerra estadounidense (el Pentágono) defendió la venta en un comunicado, argumentando que beneficia los intereses nacionales, económicos y de seguridad de EE.UU., expresando su apoyo a la modernización de las fuerzas taiwanesas.

Desde Washington, dijeron explícitamente que el paquete estaba dirigido a contrarrestar la supuesta “amenaza de China” a la isla. “Este paquete de notificaciones del Congreso, un récord en la asistencia de seguridad de EE.UU. a Taiwán, responde a la amenaza de China y a la exigencia del Sr. [presidente, Donald] Trump de que sus socios y aliados intensifiquen sus esfuerzos para garantizar su propia defensa”, declaró Rupert Hammond-Chambers, presidente del Consejo Empresarial EE.UU.-Taiwán.

Taiwán, por su parte, reiteró su determinación de continuar fortaleciendo sus capacidades militares. “Nuestro país continuará promoviendo reformas de defensa, fortaleciendo la resiliencia defensiva de toda la sociedad, demostrando nuestra determinación de defendernos y salvaguardando la paz mediante la fuerza”, afirmó la portavoz taiwanesa, Karen Kuo, agradeciendo las ventas.

Pekín pide a EEUU no intervenir en asuntos internos de China

Desde el gigante asiático se reaccionó fuertemente al acuerdo sobre la venta histórica de armas a Taiwán. La Oficina de Asuntos de Taiwán de China exigió el miércoles a Washington respetar “el principio de una sola China”.

“Instamos a EE.UU. a que respete el principio de una sola China y las disposiciones de los tres comunicados conjuntos chino-estadounidenses: dejar de ‘armar a Taiwán’, dejar de revisar los proyectos de ley pertinentes y dejar de interferir en los asuntos internos de China”, declaró Zhu Fenglian, portavoz de la oficina, en una nota.

EEUU busca convertir la isla un “puercoespín de guerra”

El vocero chino denunció las acciones secesionistas de los líderes de Taiwán y lamentó que ellos estén “dispuestos a permitir que fuerzas externas conviertan la isla en un ‘puercoespín de guerra’”, lo que podría resultar en que la población se convierta en “carne de cañón” y sea “masacrada a voluntad, lo cual es despreciable”.

Zhu reiteró que Taiwán es una parte inalienable del territorio chino, diciendo que su país está determinado a reunificar la isla. “Tenemos la voluntad, la confianza, la determinación y la sólida capacidad para aplastar cualquier intento separatista de independencia de Taiwán”, recalcó.

Pekín reafirma que Taiwán es una parte irrenunciable de su territorio. Aunque la isla se gobierna bajo su propia administración, la mayoría de los países reconoce la soberanía china sobre la misma.

El gigante asiático recalca que la isla es el tema más sensible e importante en sus vínculos con Estados Unidos, y se ha opuesto abiertamente a los intentos de Washington por fortalecer el apoyo a las fuerzas taiwanesas. El Gobierno chino ha advertido también que tomará “todas las medidas necesarias para defender firmemente la soberanía nacional y la integridad territorial”.

