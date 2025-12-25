Moncada: Proclama de Asfura “es fraude e imposición extranjera”

La candidata de Libre consideró “fraude” e “imposición extranjera” la proclamación del conservador Nasry Asfura como ganador de las elecciones presidenciales en Honduras.

Asfura, del conservador Partido Nacional y apoyado por el presidente de EE.UU., Donald Trump, fue declarado el miércoles por el órgano electoral como el virtual presidente electo de Honduras, tras obtener el 40,26 % de los votos en las elecciones generales del pasado 30 de noviembre.

“En Honduras el Consejo Nacional Electoral (CNE) atendiendo las instrucciones del imperio, asesinó nuestra incipiente democracia, pero nuestro pueblo no es ingenuo: la proclama del presidente electo es un fraude y una imposición extranjera. Traicionaron la Patria”, escribió este jueves, la candidata oficialista del Partido Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, en su cuenta de X.

Moncada, en referencia a los partidos Nacional y Liberal, afirmó que el bipartidismo en Honduras “dejó las huellas de su plan criminal y fraudulento en 26 audios que deben ser investigados hasta las últimas consecuencias”.

Puso de manifiesto que el mundo debe saber que durante el silencio electoral los empresarios que pidieron la intervención de Donald Trump pagaron mensajes masivos amenazantes contra los votantes que reciben remesas, con la única intención de torcer la voluntad popular.

Moncada, quien obtuvo el 19,19 % de los sufragios, también denunció trampas del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) por falta transparencia y democracia electoral, aseverando que se mantendrá en resistencia en contra del golpe electoral perpetrado por el CNE.

Las elecciones presidenciales en Honduras se desarrollaron en un contexto de presión externa, especialmente desde Estados Unidos. El respaldo de figuras políticas estadounidenses al candidato conservador, así como la polarización entre los candidatos y la incertidumbre sobre la transparencia del proceso, generó tensión y abrió debates sobre la soberanía y autonomía del sistema electoral del país centroamericano.

