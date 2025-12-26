Nicaragua destaca la inquebrantable alianza con Venezuela

Con motivo de la Nochebuena, las autoridades de Nicaragua reafirmaron sus lazos de amistad, cooperación y hermandad con Venezuela, en un contexto marcado por tensiones.

“Nuestra inquebrantable unidad es símbolo de los mejores tiempos que debemos hacer brotar en medio de estas grandes y formidables batallas, que —sabemos— anuncian el mundo justo, verdadero, solidario y complementario que llega y que llegará”, subrayaron el jueves los copresidentes de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo, en un mensaje dirigido al mandatario venezolano, Nicolás Maduro.

Según la carta, las autoridades sandinistas expresaron su respaldo absoluto al liderazgo de la Revolución Bolivariana y al pueblo de Venezuela, enmarcado en un espíritu de “renacimiento” y comunión política.

El mensaje destaca que el vínculo entre Managua y Caracas se basa en una herencia histórica compartida, definida como una “hermandad revolucionaria, cristiana, bolivariana y sandinista”, frente a las presiones externas y el asedio imperialista.

Asimismo, el documento señala que estas “formidables batallas” anuncian la llegada de un mundo justo, solidario y complementario, en el que la soberanía de las naciones constituya el pilar fundamental.

Al referirse a una “unión de almas singulares y fuertes”, Ortega y Murillo hicieron énfasis en la identidad cultural y política que une a los movimientos populares de América Latina, señalando las bases sociales de ambos países.

La nota reafirma que el camino hacia el futuro está marcado por la complementariedad económica y la cooperación política entre Nicaragua y Venezuela.

Ambos países continúan estrechando lazos en diversos ámbitos, desde el energético hasta el social, demostrando que la integración regional es posible cuando existe una voluntad política soberana.

Desde agosto, Estados Unidos mantiene un amplio despliegue aeronaval en el mar Caribe, cerca de las costas venezolanas, bajo el argumento de operaciones contra el narcotráfico. En este contexto, ha destruido unas 30 supuestas lanchas y ha asesinado a aproximadamente 104 personas; sin embargo, informes indican que ninguna de las víctimas representaba una amenaza inmediata que justificara el uso de fuerza letal.

Además, Estados Unidos anunció un bloqueo de todos los buques petroleros sancionados que entren o salgan de Venezuela. Bajo esta medida, la Guardia Costera estadounidense ha interceptado y confiscado la carga de dos petroleros cerca de Venezuela en las últimas semanas. El pasado domingo, Estados Unidos realizó la persecución de un tercer petrolero en el mar Caribe.

