Nicaragua denuncia agresiones de EEUU contra Venezuela y exige respeto a su soberanía

Diputados nicaragüenses reafirman apoyo a Venezuela, denuncian agresiones de EE.UU. y piden acción de la ONU.

Los parlamentarios y representantes del Estado nicaragüense han mantenido una solidaridad permanente con Venezuela y su presidente Nicolás Maduro por las agresiones estadounidenses que han arreciado en los últimos meses.

Frente al robo de un segundo buque petrolero venezolano que ha sido denunciado por Nicaragua y otros países del ALBA-TCP, diputados expresan que el imperio está desesperado por los recursos regionales y queda en evidencia que su pretensión real sobre Venezuela es su petróleo.

Los diputados opinan además que los países deben seguir presionando a Naciones Unidas y organismos como la Celac para que denuncien estas injerencias y violaciones imperialistas.

El vigor hoy más que nunca que tiene el pensamiento del libertador Simón Bolívar, retomado por héroes como Sandino, también ha sido destacado por diputados nicaragüenses.

Tanto los diputados, el gobierno y el pueblo nicaragüense han denunciado las agresiones estadounidenses contra Caracas y exigido el retiro del despliegue militar en aguas del Caribe, una escalada imperial que lleva ya 25 semanas.

Carlos Daniel Jarquín, Managua.

