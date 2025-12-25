Iglesias de Gaza celebran Nochebuena entre ruinas y ausencias

Cristianos en Gaza celebran Navidad tras dos años de guerra, entre ruinas denuncian atrocidades y esperan normalidad.

Gaza vive esta Nochebuena un momento inédito. Por primera vez tras dos años de guerra, las iglesias del enclave vuelven a celebrar la víspera de Navidad, después de tres años consecutivos sin festividades. Para la pequeña comunidad cristiana palestina, se trata de un gesto de resistencia espiritual en medio de un contexto marcado por la destrucción y el dolor.

Pero esta Navidad no será como las anteriores. Varias iglesias han sido bombardeadas o dañadas durante la guerra, y numerosos cristianos han perdido la vida. Las celebraciones serán austeras, sin decoraciones ni actos festivos, y estarán centradas en la oración y el recuerdo de las víctimas.

La ausencia de seres queridos pesa en cada familia. Muchas bancas quedarán vacías esta noche en las iglesias de Gaza, reflejo de una comunidad golpeada por las pérdidas humanas y materiales. La Nochebuena se convierte así en un acto de duelo colectivo, marcado por el silencio y la memoria.

Después de tres Navidades sin árbol conmemorativo, sin luces y sin celebraciones, hoy la Nochebuena ha vuelto a Gaza. Las iglesias abren sus puertas por primera vez tras dos años de guerra, pero lo hacen entre ruinas y con muchas ausencias. No es una Navidad como las anteriores: hay dolor, hay duelo y recuerdos de quienes ya no están. Aun así, la comunidad cristiana se reúne esta noche para rezar y mantener viva la Navidad, incluso en medio de la destrucción.

Huda Hegazi, Gaza.

