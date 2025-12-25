Putin reitera solidaridad inalterable con Maduro ante presión externa

El presidente ruso expresó su solidaridad con Venezuela y destacó la cooperación estratégica, en un contexto de presiones externas sin precedentes por parte de EE.UU.

El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Yván Gil, informó el miércoles que el presidente del país, Nicolás Madur, recibió un “mensaje de salutación” de su homólogo ruso, Vladímir Putin.

De acuerdo con el canciller venezolano, el mandatario ruso destacó en la misiva “los logros históricos de la relación entre ambos pueblos y gobiernos, como la firma del Tratado de Cooperación Estratégica”.

A través de su canal en Telegram, Gil difundió el contenido íntegro de la carta, fechada el 17 de diciembre. Putin inicia su mensaje con el saludo: “Excelentísimo señor presidente, querido Nicolás, le felicito de corazón con el motivo de la Navidad y el Año Nuevo”.

El presidente ruso subrayó que “el año saliente ha sido bastante exitoso para las relaciones ruso-venezolanas” y reafirmó el respaldo de Moscú a Caracas frente al contexto internacional actual. “Quisiera reiterar nuestra solidaridad inalterable con el pueblo de Venezuela que se enfrenta a la presión externa sin precedentes, así como nuestra disposición a continuar trabajando en estrecha colaboración sobre los temas actuales de la agenda bilateral e internacional”, señaló.

🇷🇺🎄🇻🇪 Putin envía mensaje a Maduro por la Navidad: "Quisiera reiterar nuestra solidaridad inalterable con el pueblo de Venezuela"



📃 Yván Gil, canciller de Venezuela, compartió a través de su canal de Telegram la misiva enviada por el presidente de Rusia, Vladímir Putin, a su… pic.twitter.com/hW5sjdlVao — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) December 24, 2025

En el mismo contexto, los copresidentes de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo, también enviaron una carta al Gobierno venezolano en la que ratificaron su “inquebrantable Unidad” con el presidente Maduro en medio de “estas grandes y formidables batallas”, según informó Gil.

Por su parte, Maduro se dirigió ese mismo día al pueblo venezolano para desear una feliz Navidad y afirmar que la paz será “el destino y la gloria” del país, en un escenario marcado por tensiones derivadas del despliegue aeronaval de Estados Unidos en el mar Caribe, que el mandatario ha calificado como una “amenaza” orientada a sacarlo del poder.

🎄🎉🥂🕊 Maduro envía mensaje de paz con motivo de la Navidad



El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, destacó en su mensaje la dignidad del pueblo de la nación latinoamericana, así como el compromiso con la paz, esto desde Caracas. El mandatario cenó con habitantes de San… pic.twitter.com/nxdFjvq7fS — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) December 25, 2025

“Sintámonos orgullosos de vivir en este tiempo lleno de desafíos y de nuevas posibilidades, porque este es el tiempo del renacer de Venezuela. Dios siempre a nuestro lado, siempre testigo de que sus pruebas siempre nos han hecho mejores personas, nos han convertido a todos y a todas en un mejor país”, expresó Maduro.

Más temprano, la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, sostuvo que no existe “asedio” ni “agresión” capaz de empañar el ánimo del pueblo venezolano. “Frente a quienes han querido perturbar las Navidades, la respuesta del pueblo venezolano ha sido de alegría, de felicidad, pero siempre alerta. El pueblo es muy sabio, está listo, preparado para la defensa de nuestro país”, afirmó.

🟡#EnVideo | La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo que no hay "asedio ni agresión" que detenga la felicidad de los venezolanos.



'Frente a quienes han querido perturbar las Navidades, la respuesta del pueblo venezolano ha sido de alegría, de felicidad… pic.twitter.com/r3b0V1kCGo — Globovisión (@globovision) December 25, 2025

La Navidad en Venezuela comenzó el pasado 1 de octubre por orden de Maduro en medio de un imponente despliegue militar por parte de Estados Unidos en el marco de su denominada lucha contra las drogas. Diversos indicios sugieren que el verdadero objetivo es drenar los ingresos del Estado venezolano y apropiarse de sus recursos naturales, especialmente del petróleo.

zbg/tmv