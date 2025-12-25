Organismo nuclear iraní rechaza inspecciones sin reglas definidas - Noticiero 02:30

Irán exige protocolo claro para inspecciones nucleares. 14 países condenan nuevos asentamientos israelíes en Cisjordania. Venezuela agradece apoyo iraní contra EE.UU.

1. La Organización de Energía Atómica de Irán advierte que la presión política para inspeccionar sus instalaciones nucleares bombardeadas no tendrá efecto sin un protocolo claro.

2. 14 países, incluyendo Alemania, Francia, España y Reino Unido, condenan la decisión de Israel de aprobar 19 nuevos asentamientos en la Cisjordania ocupada.

3. El canciller de Venezuela, Yván Gil, expresó su agradecimiento al parlamento iraní por su apoyo ante las acciones ilegales y provocadoras de Estados Unidos en el mar Caribe.

