Bélgica apoya a Sudáfrica en demanda contra Israel por genocidio en Gaza - Noticiero 2:30

Irán reafirma ante el Consejo de Seguridad el cierre definitivo de su expediente nuclear. Bélgica se suma a la demanda de Sudáfrica contra Israel por genocidio en Gaza ante la CIJ.

1. Irán, China y Rusia aseguran ante la ONU que la Resolución 2231 sobre el programa nuclear del país persa, ha perdido toda vigencia legal, dando por cerrado el capítulo en el Consejo de Seguridad sobre este expediente. Abogaron por una solución política y el respeto de los derechos de Teherán. El país persa reafirmó que no cederá ante las presiones de Occidente.

2. Las autoridades belgas han solicitado formalmente unirse a la demanda presentada por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia contra el régimen de Israel por el genocidio en la Franja de Gaza.

3. Venezuela denuncia ante la ONU que Estados Unidos busca imponer una colonia y apoderarse del petróleo de su país.

