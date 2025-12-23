Irán afirma que su programa de misiles es defensa nacional y no negociable - Noticiero 13:30

1. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmail Baqai, afirmó que el programa de misiles del país, fue desarrollado para defender el territorio nacional, y no para negociar, por lo que las capacidades defensivas no son algo que se pueda discutir de ninguna manera.
2. Israel sigue cometiendo crímenes en Gaza. En las últimas 24 horas, 5 palestinos han sido asesinados y tres más han resultado heridos por fuego sionista, pese al alto el fuego vigente desde el 10 de octubre.
3. Venezuela alerta al mundo sobre ataques y piratería estatal de Estados Unidos. Exige el cese inmediato del despliegue militar, el bloqueo y los ataques armados.
hhd/rba