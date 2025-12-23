Irán afirma que su programa de misiles es defensa nacional y no negociable - Noticiero 13:30

Irán defiende su programa de misiles como asunto no negociable. Israel mantiene ataques en Gaza, dejando víctimas palestinas. Venezuela denuncia agresiones militares de EE.UU.

1. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmail Baqai, afirmó que el programa de misiles del país, fue desarrollado para defender el territorio nacional, y no para negociar, por lo que las capacidades defensivas no son algo que se pueda discutir de ninguna manera.

2. Israel sigue cometiendo crímenes en Gaza. En las últimas 24 horas, 5 palestinos han sido asesinados y tres más han resultado heridos por fuego sionista, pese al alto el fuego vigente desde el 10 de octubre.

3. Venezuela alerta al mundo sobre ataques y piratería estatal de Estados Unidos. Exige el cese inmediato del despliegue militar, el bloqueo y los ataques armados.

hhd/rba