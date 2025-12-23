Lavrov acusó a países occidentales de politizar la Unesco, imponer sus agendas y aplicar dobles estándares, afirmando que decisiones recientes exceden el mandato del organismo.

El ministro también se refirió a las presiones que enfrentaron los países del Sur Global durante las recientes elecciones para la Junta Ejecutiva de la Unesco, en las que las naciones occidentales intentaron bloquear la candidatura rusa.

“Nuestros adversarios occidentales lograron bloquear la candidatura rusa, pero aun así, 93 Estados miembros nos respaldaron. Por supuesto, participaremos activamente en el trabajo de la Unesco por otras vías y volveremos a presentar nuestra candidatura en las próximas elecciones de la Junta Ejecutiva. Para entonces, creo que muchas cosas estarán más claras respecto a las acciones de Occidente”, afirmó Lavrov.

El canciller ruso también criticó a la Unesco por priorizar los intereses occidentales bajo su anterior dirección y por ignorar, según dijo, las violaciones de los derechos de los rusos en Ucrania, incluidos los ataques contra su lengua y su cultura. Asimismo, cuestionó el doble rasero de la organización al desentenderse de la destrucción de monumentos históricos, citando el caso de Odesa, ciudad ucraniana que fue incluida en la lista de Patrimonio Mundial poco después de la demolición del monumento a la emperatriz rusa Catalina II, hecho que calificó como una burla al mandato de la Unesco.

