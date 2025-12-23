Venezuela responderá a Trinidad y Tobago si ‘presta su tierra’ para un ataque

Venezuela advirtió a Trinidad y Tobago que tomará medidas si su territorio es utilizado contra Caracas, en el contexto del despliegue militar de EE.UU. en el mar Caribe.

“Venezuela no pelea con nadie, pero no nos dejan alternativa. Si Trinidad presta su territorio para atacar a Venezuela, nosotros tendremos que responder; no nos queda otra opción para evitar que nos ataquen”, advirtió el lunes el ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello.

Durante un acto transmitido por la televisión estatal Venezolana de Televisión (VTV), Cabello aseguró que ya se estaría utilizando “territorio de Trinidad” contra su país, algo con lo que, según afirmó, “el pueblo trinitense no está de acuerdo”, y recordó que ambas naciones han “vivido siempre en paz”.

Estas declaraciones se produjeron días después de que la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, afirmara que la “mejor defensa” de su país consiste en cooperar militarmente con Estados Unidos. “No voy a declarar la guerra a Venezuela, pero tengo el deber de proteger al pueblo de Trinidad y Tobago y, en este momento, este es el mejor mecanismo de defensa que podemos tener”, explicó.

Cabello también defendió la reacción del pueblo venezolano frente a lo que calificó de acusaciones infundadas sobre presuntos robos, en un contexto de amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de intensificar las hostilidades contra Caracas si el gobierno de Nicolás Maduro no entrega “de inmediato” el petróleo que considera “propio”.

Actualmente, Estados Unidos mantiene un sistema de radar en la isla de Tobago y continúa desplegando marines en el territorio. Además, las fuerzas aéreas estadounidenses cuentan con autorización para operar desde aeropuertos del país caribeño vecino de Venezuela.

Por su parte, la secretaria general de la Comunidad del Caribe (CARICOM), Carla Barnett, instó este lunes a la unidad de los 15 miembros de la organización frente a los “vientos geopolíticos adversos sin precedentes” que atraviesa la región. Mientras Trinidad y Tobago y Guyana respaldan la ofensiva de Estados Unidos contra Venezuela, otros miembros de CARICOM han adoptado posturas críticas y cautelosas, advirtiendo que un conflicto podría tener repercusiones para todo el Caribe.

Desde agosto, Estados Unidos ha realizado decenas de ofensivas en el mar Caribe y el Pacífico oriental en el marco de su denominada lucha contra las drogas, provocando al menos 104 muertes sin explicación ni pruebas claras.

Además, desde principios de diciembre, Washington ha incautado tres buques que transportaban petróleo venezolano, tras anunciar un bloqueo marítimo a las embarcaciones que transportan crudo del país suramericano. Diversos indicios sugieren que el verdadero objetivo es drenar los ingresos del Estado venezolano y apropiarse de sus recursos naturales, especialmente del petróleo.

