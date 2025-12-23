Comando Sur: EEUU ataca otra lancha en el Pacífico y mata a un tripulante

Las fuerzas armadas de EE.UU. destruyeron una nueva lancha en el Pacífico Oriental y mataron a un tripulante, alegando vínculos con el narcotráfico.

El Comando Sur de Estados Unidos (Southcom) en su cuenta de la red social X, escribió que “el 22 de diciembre, bajo la dirección, del secretario de Guerra, Pete Hegsteh, la Fuerza Operativa Conjunta Lanza del Sur llevó a cabo un ataque cinético letal contra una embarcación de perfil bajo operada por organizaciones terroristas designadas en aguas internacionales”.

En este sentido, sin ofrecer más detalles o pruebas que justifiquen la agresión, similar a publicaciones anteriores, agregó que “la embarcación transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y participaba en operaciones de narcotráfico”.

Extendiendo sus acciones agresivas más allá de Venezuela, el presidente estadounidense, Donald Trump, declaró el lunes que planea atacar por tierra no solo al país bolivariano, sino a cualquier lugar de donde “las drogas estén llegando” supuestamente a EE.UU. “Cualquier lugar de donde estén llegando drogas. Cualquier lugar. No solo Venezuela”, afirmó.

En una medida sin precedentes, Washington ordenó en agosto el mayor despliegue naval y aéreo en la región de las últimas décadas, incluyendo la presencia de un submarino nuclear frente a las costas venezolanas, bajo la supuesta lucha contra el narcotráfico en operaciones denominadas “Lanza del Sur”.

Venezuela, blanco de amenazas y asedio de EEUU

En este contexto, Trump anunció un “bloqueo total y completo” contra “todos los petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela”, acusando a Caracas de “robar el petróleo de EE.UU.”.

Enseguida, EE.UU. ha iniciado la incautación de petroleros en el mar Caribe. El 10 de diciembre, Washington incautó el buque sancionado ‘Skipper’ y confiscó el crudo que transportaba. El domingo realizó una persecución a un tercer petrolero, cerca de las costas de Venezuela, un día después de la incautación de un tanquero con bandera panameña que, conforme a Washington, traficaba “crudo sancionado” dentro de la llamada “flota fantasma” venezolana.

Aunque la Administración estadounidense presenta sus operaciones como parte de una ofensiva “antinarcóticos”, tanto analistas, como Caracas, señalan que el verdadero objetivo es tumbar el Gobierno de Nicolás Maduro para poder acceder a los recursos naturales del país, en particular el crudo.

