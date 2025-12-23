Trump amenaza con lanzar ataques en “cualquier lugar” de América Latina

El presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió que los ataques terrestres en América Latina podrían ir más allá de Venezuela, elevando la tensión regional.

En medio de las agresiones sin precedentes de Estados Unidos contra Venezuela, Trump declaró el lunes que planea atacar por tierra no solo a la nación bolivariana, sino a cualquier lugar de donde, a su juicio, “las drogas estén llegando”.

Durante un evento en el que anunció la construcción de nuevos buques de guerra, el mandatario estadounidense respondió a una pregunta sobre planes para lanzar ataques terrestres en América Latina y sobre si estos se limitarían solo a Venezuela o incluirían a “otros países” de la región.

“Cualquier lugar de donde estén llegando drogas. Cualquier lugar. No solo Venezuela”, respondió.

Amenazas a Maduro y a Petro

Al responder a una pregunta sobre por qué el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, debería tomarse en serio su amenaza sobre ataques terrestres, Trump indicó que el gobernante chavista “puede hacer lo que quiera”.

“Se ha formado una armada enorme, la mayor que hemos tenido nunca y, con diferencia, la mayor que hemos tenido nunca en Suramérica. Puede hacer lo que quiera”, afirmó.

En otra parte de sus afirmaciones, el mandatario republicano alertó que “si quiere hacer algo, si se hace el duro, será la última vez que pueda hacerlo”.

Al referirse a su homólogo de Colombia, Gustavo Petro, Trump lo acusó nuevamente de formar parte del narcotráfico internacional, sin presentar evidencia alguna.

El inquilino de la Casa Blanca destacó que “hacen cocaína en Colombia, él no es amigo de EE.UU., es muy malo, un mal tipo. Será mejor que tenga cuidado porque fabrica cocaína y la envían a EE.UU. desde Colombia”.

Al ser preguntado por un periodista sobre Petro, a quien calificó de “creador de problemas”, alegó que hay “por lo menos tres fábricas de cocaína” en el país suramericano.

En otra parte de su discurso, advirtió que “será mejor que el cierre rápido”.

Maduro: “Venezuela es irrevocablemente libre e independiente”

Maduro, a su vez, afirmó el lunes que Venezuela es “irrevocablemente libre e independiente” y ratificó que la República Bolivariana sustenta sus valores fundamentales en el ideario del Libertador Simón Bolívar.

A través de un mensaje difundido en la red social Telegram, el mandatario venezolano sostuvo que los principios de libertad, igualdad, justicia y paz internacional forman parte del patrimonio moral de la nación y constituyen derechos que no pueden ser renunciados.

Además, Maduro dirigió el lunes una carta a los jefes de Estado de la región latinoamericana y caribeña, instando a una acción conjunta ante las agresiones, actos de piratería y ejecuciones extrajudiciales perpetradas por Estados Unidos en el mar Caribe.

En el documento, Venezuela alerta sobre una escalada de hostilidades por parte del gobierno de los Estados Unidos que, bajo el pretexto de operaciones antidrogas, ejecutó actos de piratería estatal y violaciones sistemáticas al derecho internacional en aguas del Caribe y el Pacífico.

La misiva detalla que, desde el pasado 14 de agosto, Washington ordenó el mayor despliegue naval y aéreo en la región de las últimas décadas, incluyendo la presencia de un submarino nuclear frente a las costas venezolanas dentro de la denominada “Operación Lanza del Sur”.

Venezuela blanco de amenazas y asedio de EEUU

EE.UU. realizó el domingo una persecución a un tercer petrolero en el mar Caribe, cerca de las costas de Venezuela, según reportan medios estadounidenses, un día después de la incautación de un tanquero con bandera panameña que, conforme Washington, traficaba “crudo sancionado” dentro de la llamada “flota fantasma” venezolana.

El pasado 10 de diciembre, Washington incautó también el buque sancionado ‘Skipper’ y confiscó el crudo que transportaba.

Días después, Trump, anunció un “bloqueo total y completo” contra “todos los petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela”, al acusar al país sudamericano de “robar el petróleo de EE.UU.”.

Mientras tanto, Caracas ha rechazado la incautación de los petroleros, calificando la medida de “robo y secuestro”. Ha reafirmado que estos actos no quedarán impunes y ejercerá todas las acciones correspondientes, incluyendo denuncias ante el Consejo de Seguridad de la ONU, otros organismos multilaterales y gobiernos de todo el mundo.

