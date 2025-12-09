Trump reitera su amenaza militar contra México y Colombia

Trump no descarta emprender acciones militares contra Colombia y México, siguiendo la fuerte campaña de agresiones que lleva a cabo en el Caribe, cerca de Venezuela.

En una entrevista con el medio estadounidense Politico, publicada este martes, el presidente de EE.UU., Donald Trump, al ser preguntado sobre la posibilidad de emprender ataques contra Colombia y México, considerados “aún más responsables del tráfico de fentanilo hacia EE.UU.”, contestó que “sí, seguro. Claro que lo haría”.

El mandatario estadounidense mantuvo cauto respecto a su potencial “estrategia militar” con Venezuela, si bien no desestimó la posibilidad de movilizar tropas. En este sentido, subrayó que “no quiero ni descartar ni aprobar nada. No hablo de eso”.

Sin embargo, sí aseveró que consideraría la opción de utilizar la fuerza contra objetivos en otras naciones donde el tráfico de narcóticos constituye un problema estructural, como México y Colombia.

Esta no es la primera vez que Trump deja abierta esta posibilidad. Hace tres semanas, durante una comparecencia en el Salón Oval de la Casa Blanca, ya había advertido que no tiene problema en lanzar ataques contra México para detener el narcotráfico. En esa misma jornada, dirigió sus críticas hacia Colombia, al manifestar que estaría “orgulloso” de bombardear factorías de cocaína en ese país sudamericano.

Estas amenazas veladas emergen en el marco de la ofensiva militar estadounidense en curso en el Pacífico y el Caribe, cerca de las costas venezolanas, bajo el pretexto de combatir el narcotráfico. Desde el 2 de septiembre, esta operación ha focalizado su atención en pequeñas embarcaciones acusándolas de transportar droga.

En este lapso, EE.UU. ha hundido más de 20 de estas lanchas, matando a más de 80 personas, en intervenciones que han sido catalogadas por la ONU, varios países y las organizaciones de derechos humanos como ejecuciones extrajudiciales.

Caracas, por su parte, considera estas maniobras como una agresión armada dirigida a imponer un cambio de régimen y denuncia que el verdadero objetivo es apropiarse de los recursos estratégicos del país, como el petróleo, el gas y el oro.

