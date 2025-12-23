Bolivianos marchan contra medidas económicas del gobierno de Rodrigo Paz

Una multitudinaria marcha paralizó este lunes la capital boliviana, en el inicio de un paro obrero nacional contra medidas del nuevo gobierno de Rodrigo Paz.

A la cabeza de la Central Obrera Boliviana (COB), campesinos, mineros, autoconvocados y ciudadanía, a nivel nacional, se movilizaron demandando al gobierno del centro derechista Rodrigo Paz, abrogue el “decreto maldito”, una medida que viene produciendo un fuerte descontento social entre los bolivianos.

Las medidas económicas lanzadas por el gobierno han ocasionado descontento en la población; pues el Decreto 5503, “profundiza la crisis económica de las familias más humildes y pobres”.

El paro nacional indefinido se mantendrá en caso de que no se abrogue el decreto, de no ocurrir ello, —según las organizaciones sociales— Paz debe renunciar al cargo de presidente.

El escenario político ha quedado confrontado incluso dentro del gobierno; el vicepresidente Edmand Lara le dijo a Rodrigo Paz “que está equivocado”.

Desde tempranas horas varias regiones han marchado, la ciudad de La Paz ha sido el epicentro de las protestas que demandan la abrogación inmediata del decreto 5503.

Este decreto supremo que obviamente afecta a todo el sector cooperativizado, y en este caso a los compañeros más que todo de las familias más humildes del país.

Obreros, campesinos, mineros y trabajadores coparon las ciudades de Bolivia, exigiendo la derogación del decreto 5503, que de acuerdo a los movilizados agrava la crisis económica de los bolivianos.

Sdenka Saavedra, La Paz.

