‘Acciones de EEUU convierten la agresión en unidad popular en Venezuela’

Las acciones de EE.UU. contra Venezuela carecen de respaldo internacional y convierten la agresión en unidad popular contra Washington, según un analista.

El analista político Alessandro Pagani, durante una entrevista concedida este viernes a la cadena HispanTV, ha destacado que Caracas ha denunciado el bloqueo impuesto por Estados Unidos como “piratería y colonialismo”, pues constituye una violación clara del artículo 24 de la Carta de las Naciones Unidas y el Derecho del Mar, y reflejan el unilateralismo estadounidense, que carece de respaldo internacional.

El analista ha reafirmado que “históricamente esto se conecta con la reactivación de la Doctrina Monroe”, sin embargo, ha asegurado que estas medidas del presidente de EE.UU., Donald Trump, activan la movilización cívico-militar de la Revolución Bolivariana, transformando la agresión en unidad popular y frustrando la guerra cognitiva dirigida a erosionar a las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas (FANB).

“En fin, se trata de una defensa no solo reactiva, sino de gran visión, que expone el gasto trumpista, es decir, cambiar todo para preservar las plutocracias”, ha agregado.

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el martes que había ordenado “un bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela” como parte de una estrategia para ejercer presión sobre el presidente Nicolás Maduro.

Desde el 2 de septiembre, EE.UU. también ha realizado bombardeos contra presuntas embarcaciones vinculadas al narcotráfico tanto en el Caribe como en el Pacífico.

Aunque la administración estadounidense presenta sus operaciones como parte de una ofensiva “antinarcóticos”, tanto analistas, como Caracas señalan que el verdadero objetivo es drenar los ingresos del Estado venezolano y robar los recursos naturales del país, en particular el crudo.

