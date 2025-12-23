Greta Thunberg arrestada en Londres por apoyo a activistas propalestinos

La activista sueca Greta Thunberg ha sido detenida en Londres durante una protesta en apoyo a los miembros de Palestine Action encarcelados y en huelga de hambre.

Según un comunicado de las fuerzas de seguridad del Reino Unido, la joven de 22 años ha sido arrestada por desplegar una pancarta en la que expresaba su rechazo a la Ley de Terrorismo del año 2000 y manifestaba su apoyo a los integrantes del grupo, a quienes denominó “prisioneros”.

En un vídeo difundido por la propia organización, se observa a Greta Thunberg expresando su apoyo a los activistas y condenando lo que ha calificado como el “genocidio que está teniendo lugar en Gaza”, durante una protesta frente a las oficinas de la compañía de seguros Aspen Insurance en Londres. La manifestación se había convocado en las inmediaciones de la sede debido a la relación de la empresa con la compañía israelí Elbit Systems, según ha informado la cadena Sky News.

El grupo activista propalestino británico surgió en 2020 con el objetivo de denunciar y frenar la venta de armas del Reino Unido a Israel, antes de la ofensiva israelí del 7 de octubre contra la Franja de Gaza.

Palestine Action fue ilegalizada el pasado 5 de julio. En octubre, el Tribunal de Apelaciones del Reino Unido admitió a trámite una demanda presentada por la activista y cofundadora de la organización, Huda Ammori, contra la decisión de la exministra del Interior, Yvette Cooper, de prohibir al grupo.

Por su parte, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, pidió a finales de julio al Gobierno británico que revirtiera la ilegalización de la ONG, al considerar que esta decisión constituye un abuso de la Ley Antiterrorista de 2000.

zbg/rba