‘Nueva ley redefine la defensa marítima venezolana, un giro defensivo’

Un analista ha señalado que la nueva ley de Venezuela supone un giro defensivo, al pasar del plano diplomático a uno jurídico, penal y militar.

“La ley marca un giro defensivo; es lo que podríamos llamar un punto de inflexión, porque Venezuela pasa así de un nivel retórico —o llamémoslo diplomático— a uno jurídico, de carácter penal y militar. Eso representa un cambio importante”, ha resaltado este martes el analista en asuntos internacionales Juan Alberto Sánchez Marín, en una entrevista concedida a HispanTV sobre la nueva ley venezolana, aprobada para proteger el comercio marítimo y garantizar la seguridad de sus exportaciones de crudo.

Al ser consultado sobre los objetivos de la normativa, Sánchez Marín ha indicado que la ley busca fortalecer la seguridad jurídica del transporte marítimo venezolano y proteger a los compradores de crudo. “La legislación pretende garantizar que Venezuela asume responsabilidad legal de su carga y, al mismo tiempo, responde a las acciones coercitivas de Estados Unidos en la región”, ha explicado.

El experto ha destacado también que la ley contempla marco legal interno para la escolta militar de buques y permite el uso de fuerza para impedir abordajes de la guardia costera estadounidense o de terceros que actúen como piratas. “Ahí aumentan los riesgos de confrontación, hay mayor militarización de las rutas, aumentan los costos de los seguros. El Caribe prácticamente está convertido, lo ha convertido Estados Unidos en una zona de guerra”, ha denunciado.

La Asamblea Nacional (AN) venezolana aprobó este lunes, por unanimidad, una ley para garantizar la libertad de navegación y comercio ante la piratería, los bloqueos y otros actos ilícitos de EE.UU. Esta iniciativa surge en un contexto donde las medidas unilaterales de Washington y la presencia de la cuarta flota estadounidense en el Caribe han generado elevados riesgos para la navegación comercial.

Fuente: HispanTV Noticias

zbg/rba