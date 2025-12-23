Varios grupos armados anuncian tregua de fin de año en Colombia

Grupos armados ilegales en Colombia anunciaron un cese al fuego unilateral para fin de año 2025, tras una fuerte escalada de violencia en distintas regiones del país.

La tregua unilateral anunciada por la guerrilla del ELN, la disidencia de las FARC liderada por alias Iván Mordisco, la facción de alias Calarcá y el frente 33 de esta misma disidencia, parece indicar que se espera un fin de año con poca actividad bélica. Sin embargo, algunos analistas consideran que esto podría ser simplemente una estrategia para ganar visibilidad.

Con la cercanía de las elecciones, todos estos movimientos de los grupos armados se convertirán sin duda en un tema de debate entre los candidatos, quienes aprovecharán para presentar sus posturas más firmes sobre el conflicto.

Recientemente, la guerrilla del ELN realizó un paro armado en el departamento del Chocó, mientras que las disidencias de las FARC han intensificado ataques en distintas poblaciones y han asesinado a miembros de la fuerza pública. Con estas acciones, pareciera que contribuyen al discurso belicista promovido por la derecha de cara a la elección de un nuevo presidente.

La tregua de fin de año se extenderá hasta los primeros días de enero de 2026. Las comunidades afectadas por la guerra piden que los grupos armados tomen conciencia y prolonguen la paz mucho más allá de este breve período.

Álvaro Altamiranda, Bogotá.

hhd/rba