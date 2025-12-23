Groenlandia replica a Trump: “Nuestras decisiones se toman aquí”

Groenlandia ha respondido a las polémicas declaraciones de Donald Trump, subrayando que las decisiones sobre el futuro del territorio autónomo se tomarán en la propia isla.

“Groenlandia es nuestro país. Nuestras decisiones se toman aquí. Y lucharé en todo momento por nuestra libertad y nuestro derecho a decidir por nosotros mismos y a forjar nuestro futuro”, ha declarado este martes, el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, en un comunicado en Facebook, replicando a las reclamaciones del presidente de Estados Unidos, en que alegó que su país necesita la isla por “razones de seguridad nacional”.

En medio de las tensiones entre Estados Unidos y la Unión Europea (UE) sobre la Estrategia de Seguridad Nacional del bloque europeo, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha desatado una nueva disputa con Dinamarca tras nombrar al gobernador de Luisiana, Jeff Landry, como enviado especial a Groenlandia, con la misión de intentar anexionar Groenlandia a EE.UU.

Nielsen ha recalcado en su comunicado, en originalmente en danés, que está triste porque en una conferencia de prensa anoche el presidente estadounidense expresó una vez más su deseo de apoderarse de Groenlandia.

También ha agradecido a los líderes gubernamentales y socios de todo el mundo que han expresado clara e inequívocamente su respeto por Groenlandia, por nuestras instituciones democráticas y por los principios fundamentales del derecho internacional.

“Somos un pueblo con una larga historia, una cultura sólida y una democracia vibrante. Somos responsables de nuestro territorio y de nuestro futuro. Nuestra integridad territorial y nuestro derecho a la autodeterminación están consagrados en el derecho internacional y no pueden ser simplemente ignorados”, ha agregado el mandatario groenlandés.

En 2010, Trump intentó comprar Groenlandia durante su primer mandato presidencial, pero tanto Dinamarca como el Gobierno groenlandés rechazaron la propuesta, argumentando que “Groenlandia no está en venta”.

Tras asumir la presidencia, Trump ha reiterado en varias ocasiones su interés de larga data en la isla, citando su ubicación estratégica y su riqueza mineral.

