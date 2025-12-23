Rusia refrenda el “derecho inalienable” de Irán a su programa nuclear

Un alto diplomático ruso ha puesto de manifiesto el apoyo de Moscú al “derecho inalienable” de Irán, como miembro del TNP, a desarrollar su programa nuclear.

El representante permanente de Rusia ante organizaciones internacionales en Viena, Mijail Ulianov, a través de cuenta en la plataforma X, ha comentado este martes unas declaraciones de Mike Pompeo, exsecretario de Estado EE.UU., sobre el programa nuclear pacífico del país persa.

Pompeo dijo que “Irán está haciendo todo lo posible para reconstituir su programa nuclear (...) EE.UU. no puede permitir que esto suceda”, agregó.

“Al parecer, el exsecretario de Estado de Estados Unidos no sabe que, bajo el TNP (Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares), Irán tiene el derecho inalienable de mantener un programa nuclear nacional”, ha escrito Ulianov.

El diplomático ruso ha subrayado que cualquier negociación con Teherán debe limitarse estrictamente a cuestiones relacionadas con lo nuclear.

Reafirmando la posición rusa, Ulianov ha compartido un vídeo de comentarios vertidos el lunes por Esmail Baqai, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, quien dijo: “las capacidades defensivas de la República Islámica de Irán están diseñadas para disuadir a los agresores de cualquier pensamiento de atacar a Irán y de ninguna manera son un asunto que pueda discutirse o negociarse”.

El representante ruso ha enfatizado que cualquier intento de ampliar el alcance de las conversaciones nucleares para incluir la seguridad regional o cuestiones de misiles haría que todo el proceso fuera poco realista. “Sería como matar tres pájaros de un tiro”, agregó.

Rusia, en reiteradas ocasiones, ha respaldado los esfuerzos que Irán está realizando para solventar problemas con la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) y Occidente en general.

Moscú ha instado al director general de la AIEA, Rafael Grossi, a que se adhiera estrictamente a la misión fundadora de la Secretaría de la AIEA, incluida la naturaleza profesional, neutral e imparcial de las evaluaciones que se presentan y la actividad más amplia de esta organización respecto al programa nuclear de Irán.

Irán, por su parte, ha asegurado que jamás renunciará al derecho a utilizar la energía nuclear de forma pacífica y, por ende, al enriquecimiento de uranio.

