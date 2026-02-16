Un alto asesor del presidente ruso, Vladímir Putin, elogió el avance tecnológico de Irán, describiendo sus productos como competitivos en los mercados internacionales.

El asesor del presidente ruso en ciencia y tecnología, Andrei Fursenko, destacó los avances de la tecnología iraní durante una entrevista con la agencia iraní de noticias IRNA, en el marco de su visita a una exposición que mostró los logros científicos y tecnológicos de Irán.

“Creo que, estén o no en vigor las sanciones, los productos tecnológicos iraníes son generalmente de buena calidad y bastante competitivos”, afirmó Fursenko, el domingo durante la exposición realizada en el marco de los actos conmemorativos del 47.º aniversario de la Revolución Islámica en Rusia.

Resaltando el progreso sostenido de la tecnología iraní pese a décadas de presión económica, señaló que “Llevo varios años asistiendo a las exposiciones anuales de Irán y he visto numerosos dispositivos y avances tecnológicos”.

Al referirse al impacto de las sanciones sobre Irán durante los últimos 40 años, subrayó que los productos tecnológicos del país mantienen altos estándares de calidad.

Asimismo, indicó que la eliminación de las sanciones fortalecería aún más la posición de Irán en los mercados globales, haciendo que sus productos tecnológicos sean aún más competitivos a nivel internacional.

Además, señaló que Teherán y Moscú avanzan en la creación de un mercado conjunto de productos tecnológicos, con la meta de acceder de manera coordinada a mercados de terceros países.

Según el asesor, ambos países planean ingresar juntos a mercados de terceros países como parte de su marco de cooperación futura.

Fursenko detalló que la creación del mercado conjunto permitirá que este sea más grande que los mercados individuales de ambos países y representa un paso estratégico para expandir la cooperación bilateral.

El funcionario también destacó la colaboración continua entre las fundaciones de apoyo científico de Irán y Rusia, particularmente en la financiación de proyectos de desarrollo e investigaciones fundamentales.

Subrayó que los proyectos conjuntos no se limitan a reemplazar importaciones afectadas por sanciones, sino que también buscan alcanzar liderazgo tecnológico en distintos campos. “La cooperación estratégica entre Irán y Rusia asegura que los esfuerzos combinados generarán resultados más exitosos”, concluyó.

A pesar de sus limitaciones, la arquitectura de políticas en torno a la economía del conocimiento de Irán es amplia y sorprendentemente coherente. En una región marcada por la volatilidad y la dependencia de los recursos, pocos países cuentan con un enfoque tan elaborado e institucionalizado para el crecimiento impulsado por la tecnología.

En resumen, el sector tecnológico de Irán posee un potencial apasionante para convertirse en una piedra angular de la fortaleza y la independencia económica, con un ecosistema vibrante y prometedor que es resiliente y en constante crecimiento.

