Bajan las remesas en el sur de México durante 2025

En 2025 las remesas crecieron en algunos estados del sur de México como Chiapas; sin embargo persiste la falta de oportunidades y la migración a Estados Unidos sigue.

De acuerdo con el Sistema de Información Económica del Banco de México, Chiapas cerró 2025 como la cuarta entidad con mayor captación de remesas del país, solo por detrás de Guanajuato, Michoacán y Jalisco.

Analistas señalan que las remesas siguen incrementando porque la migración de la población continúa en busca del llamado sueño americano

Miembros de la iniciativa privada en el sur de México señalan que lamentablemente esas remesas son mal administradas, pues se deberían de invertir para crear micros, pequeñas o medianas empresas.

Los analistas coincidieron que el gobierno de México debería incentivar mejor a la gente a quedarse en el país, pero no se ha logrado pues con los programas sociales la gente ni quiere trabajar.

De acuerdo a analistas Chiapas sigue siendo de los estados con mayor dependencia de remesas en México, funcionando como un ingreso vital para la economía local frente a la falta de oportunidades.

Lizeth Coello, Chiapas México.

