Irán ha demostrado cómo defender su territorio y soberanía, y posee la capacidad militar para hacerlo, así ha afirmado un analista.

El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán, el general de división Abdul Rahim Mousavi, haciendo referencia a la constante retórica bélica del presidente de EE.UU., Donald Trump, contra la nación iraní en medio de las negociaciones nucleares entre los dos países, ha advertido este domingo que una guerra contra el país persa se convertirá en una lección inolvidable para el mandatario norteamericano

“Las declaraciones del presidente de Estados Unidos, país que se autoproclama superpotencia, no son dignas de un presidente y son frívolas”, ha señalado el alto mando castrense iraní, para luego recalcar que “Trump debería saber que entrará en una batalla que se convertiría en una lección imborrable, cuyo resultado será que ya no podrá seguir fanfarroneando en el mundo”, ha concluido.

Al respecto, el politólogo Luis Javier Ruiz, en una entrevista con HispanTV, ha destacado que Irán ha demostrado cómo defender su territorio y posee la capacidad militar para hacerlo, no solo como respuesta directa a Estados Unidos, sino también frente a las bases militares que este país mantiene desplegadas en varios países de Asia Occidental.

Según el analista, el mensaje del alto comandante iraní es “claro” y advierte que las Fuerzas Armadas de Irán responderán si el ejército estadounidense lleva a cabo alguna ofensiva directa contra su territorio o soberanía.

“Además, se trata de una advertencia para que los canales diplomáticos prevalezcan sobre la acción militar”, ha agregado el experto.

