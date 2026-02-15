Irán: Las negociaciones con EEUU se limitan al tema nuclear

Un alto cargo iraní ha afirmado que las negociaciones indirectas con EE.UU. se limitan exclusivamente al ámbito nuclear y excluyen el programa de misiles.

“Lo que se ha dicho en la negociación es que solo hablamos del tema nuclear, nada más. Por lo tanto, si es algo distinto, la negociación no avanzará. Eso es lo que nos han comunicado”, ha declarado el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Lariyani, al referirse a las exigencias de Washington de un enriquecimiento cero, la eliminación del programa de misiles y cuestiones relacionadas con los aliados de Teherán.

En una entrevista concedida este domingo a la cadena catarí Al Jazeera, el funcionario iraní ha afirmado que el tema de los misiles no está vinculado a la negociación y que corresponde a la seguridad nacional de Irán.

Ha añadido que la cuestión nuclear “se encuentra en una buena posición” y que ambas partes pueden debatir sobre esa base. Asimismo, ha remarcado que el presidente estadounidense, Donald Trump, sostiene que el programa nuclear no debe derivar en la fabricación de armas, un punto con el que, aseguró, Irán está de acuerdo.

En cuanto a las garantías ofrecidas por Irán respecto a la no posesión de armas nucleares, Lariyani ha explicado que “en ningún asunto político puede resolverse una cuestión al cien por cien; sin embargo, es posible aproximarse a ese grado casi absoluto. Por ejemplo, si Irán acepta no encaminarse hacia la obtención de armas nucleares, ello puede estructurarse dentro de un marco definido. Por lo tanto, si se nos exige disipar esa preocupación, la otra parte también debe atender y resolver las nuestras”.

El alto cargo iraní ha destacado que la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) puede supervisar las instalaciones iraníes, y que Teherán acepta inspecciones mensuales o incluso diarias para detectar cualquier actividad sospechosa, subrayando que “una bomba nuclear no se puede fabricar en secreto”.

Sobre el uranio enriquecido al 20 % para el reactor de Teherán, ha indicado que se utiliza para producir medicamentos para pacientes con cáncer y que el organismo internacional puede revisarlo de cerca.

Irán dará respuesta a las acciones coercitivas de EEUU

En otra parte de la entrevista, y respecto al ataque misilístico de Irán contra la base estadounidense de Al-Udeid en Catar, lanzado el pasado junio en respuesta a la agresión estadounidense contra las instalaciones nucleares pacíficas iraníes, Lariyani ha destacado que “no hemos invadido territorio catarí. Estados Unidos nos atacó, y nosotros apuntamos a su base, que se considera territorio estadounidense, no de Catar. Si los estadounidenses intentan agredir a Irán, responderemos”.

“No buscamos problemas, sino soluciones. Pero si se habla de agresión contra Catar, debo decir que Catar es nuestro amigo”, ha agregado al alto funcionario iraní.

El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán tras recomendar a los estadounidenses que no sacrifiquen su prestigio por el régimen israelí, ha recalcado que “Israel tiene objetivos específicos en la región. Si preguntan a los responsables regionales, muchos de ellos no están de acuerdo con Israel, aunque algunos sean amigos de Estados Unidos. De todos modos, EE.UU. e Israel actúan en alianza”.

Lariyani, señalando que no da altas probabilidades a un conflicto, ha puesto de manifiesto que "la razón es que ya se ha producido una guerra y tanto Israel como Estados Unidos vieron sus resultados; no les conviene, y nosotros estamos preparados. En los últimos siete u ocho meses nos hemos preparado por completo, identificando y corrigiendo nuestras debilidades, pero no buscamos la guerra ni seremos quienes la inicien”.

Asimismo, haciendo referencia a que los líderes regionales saben que Irán no busca un conflicto, el alto cargo iraní ha indicado que “sin embargo, si la guerra nos es impuesta, responderemos. En cualquier caso, debemos estar preparados”.

Diálogos nucleares continúan con apoyo regional

Lariyani ha puesto de manifietso que en las negociaciones nucleares se han abordado diversos temas y que los debates continúan abiertos.

Subrayando que los países de la región respaldan las conversaciones y buscan su éxito, ha remarcado que “la región trabaja para que las negociaciones lleguen a un resultado, e Irán apoya este proceso”.

El funcionario iraní tras aseverar que Irán está dispuesto a colaborar en las conversaciones, ha precisado que el objetivo es alcanzar un acuerdo constructivo y sostenible.

El canciller iraní, Seyed Abás Araqchi, partió la noche del domingo desde Teherán rumbo a Ginebra, Suiza, para asistir a la segunda ronda de negociaciones nucleares con Estados Unidos. Las conversaciones se llevarán a cabo el martes de manera indirecta, con la mediación de Omán, que también actuó como mediador y anfitrión de la primera ronda celebrada el 6 de febrero, según medios oficiales iraníes.

De acuerdo con reportes de prensa iraní, las pláticas se centran exclusivamente en asuntos nucleares y en el levantamiento de sanciones contra Irán, pese a la insistencia de Washington en incluir el tema de los misiles convencionales y la influencia regional del país persa.

Estos diálogos se producen tras semanas de retórica bélica por parte de la Administración Trump, que amenazó con una intervención militar en Irán si no se alcanzaba un nuevo acuerdo nuclear.

