Díaz-Canel: EEUU busca “asfixiar energéticamente” al pueblo cubano

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, ha denunciado el “intento brutal” de EE.UU. por asfixiar energéticamente a la isla, agradeciendo el respaldo africano.

“Agradecemos la aprobación por los mandatarios africanos de la resolución de condena al bloqueo de Estados Unidos, que volvió a reclamar la exclusión de Cuba de la unilateral Lista de Estados patrocinadores del terrorismo”, ha escrito el mandatario este lunes, en su cuenta social X.

Díaz-Canel subrayó que el apoyo “cobra mayor valor en estos tiempos de intento brutal de EE.UU. de asfixiar energéticamente a todo nuestro pueblo”.

El domingo, la Asamblea de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Africana aprobó, por decimoséptima ocasión consecutiva, una resolución que condena el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Washington contra La Habana. El texto también insta a retirar a Cuba de la lista estadounidense de países que supuestamente patrocinan el terrorismo, calificando la designación de arbitraria.

El inquilino de la Casa Blanca firmó el 29 de enero una orden ejecutiva que declara una “emergencia nacional” ante la supuesta “amenaza inusual y extraordinaria” que, según Washington, representaría Cuba para la seguridad del país norteamericano y la región.

En declaraciones previas, Díaz-Canel calificó la medida como una muestra de la “naturaleza fascista, criminal y genocida” de quienes, afirmó, actúan contra los intereses del pueblo cubano.

Las sanciones de Estados Unidos contra Cuba superan las seis décadas. El 7 de febrero de 1962, el entonces presidente John F. Kennedy formalizó el embargo, aunque sus antecedentes se remontan a 1959. Documentos oficiales estadounidenses señalan que el objetivo inicial era presionar económicamente al país para provocar descontento interno y debilitar al gobierno de Fidel Castro.

Según el Gobierno cubano, el embargo ha causado daños económicos acumulados superiores a 159 000 millones de dólares y ha sido un obstáculo central para el desarrollo de la isla.

