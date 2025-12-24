Consejo de Seguridad aborda el dossier nuclear de Irán - Noticiero 21:30

El Consejo de Seguridad de la ONU debate el programa nuclear de Irán. Continúan los ataques israelíes contra Gaza. Trump insiste en su retórica bélica contra Venezuela.

1. El Consejo de Seguridad de la ONU debatió el programa nuclear de Irán. El representante iraní ante la ONU aseguró que la Resolución 2231 ha perdido toda vigencia legal, dando por cerrado el capítulo en el Consejo de Seguridad, sobre el expediente nuclear iraní.

2. Israel sigue cometiendo crímenes en Gaza. En las últimas 24 horas, cinco palestinos han sido asesinados y tres más han resultado heridos por fuego sionista, pese al alto el fuego vigente desde el 10 de octubre.

3. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insiste en su retórica belicista contra Venezuela y redobla sus amenazas contra el Gobierno de Nicolás Maduro. Desde Caracas, ratifican la defensa de sus derechos al libre comercio marítimo, a propósito de los asaltos ilegales de EE.UU. contra buques petroleros en el Caribe.

frr/mrg

