Macron bajo la lupa: diputada exige esclarecer el genocidio en Gaza

Una diputada gala ha presentado una resolución en la que solicita la apertura de investigación sobre las transferencias de armas desde Francia a Israel.

“Hoy, presento una resolución para establecer una comisión de investigación con el fin de arrojar plena luz sobre las ventas de armas de Francia a Israel y, sobre todo, para suspenderlas de inmediato, porque en Gaza, hoy, sigue en marcha un genocidio”, ha anunciado este martes Elsa Faucillon, diputada del Partido Comunista francés (PCF) en la Asamblea Nacional.

La iniciativa surge en medio de crecientes acusaciones de que las armas francesas están vinculadas con la guerra genocida israelí en Gaza. Para los defensores de la propuesta, esta investigación busca esclarecer la responsabilidad del Gobierno de París y cuestionar lo que consideran una complicidad política y militar con el régimen de Israel.

“Esto es algo muy positivo, porque nos recuerda que existe, de hecho, aunque no se reclame, no se diga ni se proclame por el Estado francés, una situación de co-beligerancia. ¿Qué es la co-beligerancia? Es cuando dos partes libran una guerra estando de acuerdo en los objetivos de esa guerra”, ha señalado Gamal Abina, periodista y consultor en asuntos internacionales.

Puntualizó que la investigación es para “averiguar hasta qué punto el Estado francés ha permitido que las empresas galas participen en el suministro de armas, municiones, equipos e incluso armamento avanzado”.

Al informar que los trabajadores portuarios en Marsella (sur de Francia) y en otros lugares del país europeo “se han opuesto a esto”, el periodista aclaró que “por parte del Estado francés, no hay solo una laxitud, sino una verdadera connivencia con el régimen sionista, que suministra armas, medios técnicos, información e incluso propaganda”.

Asimismo, Abina señaló que la propuesta anunciada por Faucillon “es para recordarnos que hay un problema”, recordando que “aparentemente, Francia no ha votado a favor de esta guerra, pero, sin embargo, está alimentando un conflicto mientras es miembro del Consejo de Seguridad de la ONU”.

Otras voces también han recibido con beneplácito la medida, aunque cuestionaron si se permitirá que la investigación conduzca a resultados concretos.

“Es evidente que se están suministrando armas. A estas alturas, ya son secretos a voces. Sabemos que los alemanes lo están haciendo. Sabemos que dentro de Europa, muchos países lo han hecho”, afirmó Jean-François Daniau, activista propalestina.

“No sé si esta comisión de investigación tendrá éxito, pero sería algo positivo”, añadió.

Un reciente informe reveló que desde octubre de 2023, cuando Israel lanzó su guerra genocida contra los palestinos en la Franja de Gaza, Francia ha enviado una ayuda militar por un valor total de 9 millones de euros (10,3 millones de dólares) al régimen de Tel Aviv.

arz/mrg