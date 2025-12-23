Sueño de la seda en la tradición de Golestán | Descubre Irán

En Minudasht, Golestán, una mujer comparte cómo el arte de la seda y la costura tradicional se transmite de madre a hija desde la infancia.

En Minudasht, provincia de Golestán, el cuidado de los gusanos de seda y la costura tradicional forman parte de la vida cotidiana. Una mujer recuerda cómo su madre criaba los gusanos, convertía los capullos en hilo y cosía ropa tradicional para familias de lugares cercanos y lejanos.

Ese conocimiento fue transmitido a hijas, primas, hermanas y nietas. Prendas como el Kolayé, el chaleco y las mangas decoradas con monedas no solo se usan en celebraciones, sino que reflejan identidad y continuidad cultural.

Hoy, ese arte sigue vivo: desde la confección de ropa tradicional hasta la preparación de prendas para momentos importantes de la vida, la seda sigue siendo un hilo que une generaciones en Golestán.

frr/mrg