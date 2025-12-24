EEUU retrocede 200 años para colonizar Venezuela, denuncia Caracas

El embajador de Venezuela ante la ONU ha tachado de una “extorsión” y un “crimen de agresión” la incautación de petroleros y robo del petróleo venezolano por EE.UU.

“Se trata de la mayor extorsión conocida en nuestra historia, de un gigantesco crimen de agresión en desarrollo, fuera de todo parámetro racional, de toda lógica legal, de todo precedente histórico”, ha dicho este martes Samuel Moncada en su intervención en una reunión de emergencia en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (CSNU) convocada a petición de Caracas.

El representante venezolano ha calificado el bloqueo naval impuesto el 16 de diciembre por el presidente estadounidense, Donald Trump, a Venezuela como la “confesión de un crimen de agresión”, con el cual el magnate neoyorquino pretende “regresar el reloj de la historia 200 años para imponer una colonia en Venezuela”.

Ha denunciado además la confiscación de dos petroleros cerca del Caribe que transportaban crudo venezolano, describiendo el incidente como un “robo ejecutado mediante la fuerza militar”, que establece un precedente “extremadamente grave para la seguridad de la navegación y del comercio internacional”, al ser “peor que la piratería”.

Moncada ha advertido que el objetivo del bloqueo naval estadounidense es establecer un asedio a la nación venezolana, degradar su aparato económico y militar, debilitar su cohesión social y política, y “provocar el caos interno con el fin de facilitar la agresión de fuerzas externas, es decir, el ataque armado”.

Asimismo, ha avisado que EE.UU. al imponer un bloqueo aéreo el pasado 29 de noviembre a Venezuela, al que ha calificado de una “guerra electrónica”, busca cegar los instrumentos de navegación de todas las aeronaves civiles que transitan por el espacio aéreo venezolano, “con el fin de provocar un incidente de seguridad” y así preparar el terreno para lanzar una agresión militar al país sudamericano.

Desde Washington, agrega, se intenta generar un “episodio de choque directo”, es decir, “fabricar una provocación que les permita invocar falsamente el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas”.

El diplomático ha alertado que, pese a intentos de Washington de demonizar Caracas, “la amenaza no es Venezuela, la amenaza es el gobierno de Estados Unidos”, que representa una amenaza para toda la región, declarada “zona de paz” desde el año 2014.

Objetivo de EEUU es dividir y conquistar Latinoamérica

Moncada ha advertido que Venezuela es solo el “primer objetivo de un plan mayor”, que busca dividir y conquistar el continente “por pedazos”, una ambición continental que se expresa en la estrategia de seguridad nacional de Washington con la aplicación de la Doctrina Monroe en el siglo XXI, ahora agravada con el “corolario Trump”.

Ha concluido, diciendo que pese a la “peligrosa manipulación” de Washington, Venezuela “no perderá la serenidad en la defensa de la paz” de su nación ante amenazas militares y agresiones de EE.UU.

