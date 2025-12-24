Entre ruinas y resistencia: Gaza convierte los escombros en refugio

Los edificios bombardeados en Gaza se han convertido en refugio, mientras las familias regresan a viviendas dañadas, que afrontan a diario el riesgo de colapso.

Entre escombros y muros agrietados, las familias gazatíes regresan a edificios parcialmente en pie para rehacer su vida. Escaleras improvisadas, habitaciones abiertas al cielo y muebles rescatados conviven con la esperanza de un hogar, aunque sea frágil.

La vida cotidiana persiste: café preparado al fuego, mochilas colgadas de varillas expuestas y alfombras extendidas sobre el polvo. En las paredes, dibujos y mensajes recuerdan a quienes fueron separados por la guerra.

Cada noche trae temor a nuevos derrumbes, pero también la decisión de quedarse. En una ciudad devastada, estos espacios dañados se transforman en refugio y testimonio de resistencia.

Foto: Associated Press

Foto: Associated Press

Foto: Associated Press

Foto: Associated Press

Foto: Associated Press

Foto: Associated Press

Foto: Associated Press

