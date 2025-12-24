Bolivia en crisis: el vice de Paz lo acusa de pactar con corruptos

El vicepresidente de Bolivia, Edman Lara, confirmó su quiebre político con el presidente Rodrigo Paz Pereira, acusando este último de aliarse con “corruptos”.

El número dos del Gobierno de Bolivia rompió este martes con el presidente del país y pasó abiertamente a la oposición. Según sus declaraciones, el mandatario derechista “gobierna para los ricos” y “se rodea de corruptos”, en lo que constituye la confirmación más contundente de una ruptura que se venía gestando prácticamente desde que ambos asumieron sus cargos.

“Hay gente que dice que yo no soy parte del Gobierno y que soy oposición, pues cuánta razón tiene: soy oposición, pero oposición constructiva”, adujo Lara.

Al subrayar que su prioridad es combatir contra la corrupción, el también conocido como Capitán Lara ha avisado a Paz que mantendrá esta postura durante todo el mandato y que tendrá que aguantarlo mientras dure la legislatura.

“Si nos quedamos los cinco años, los cinco años va a tener que soportarme Rodrigo Paz, pues hecho de corrupción que detecte será denunciado, no voy a callar”, ha afirmado.

Edmand Lara, vicepresidente de Bolivia, se declaró “oposición constructiva” al gobierno de Rodrigo Paz, asegurando combatirá la corrupción desde dentro del Ejecutivo. Argumentó que la gente votó por él y que de no haber sido así, Paz no sería presidente del Estado.#ElDíaBolivia pic.twitter.com/wsNZU70nqx — El Día (@eldiabolivia) December 23, 2025

Estas últimas declaraciones son un nuevo capítulo de los desencuentros que han venido protagonizando incluso antes de que asumieran sus cargos.

Previamente, el vicepresidente ya había adelantado que impulsaría iniciativas en el Parlamento contra el paquete económico del Gobierno de Paz, que contempla, entre otras medidas, la eliminación del subsidio al diésel. “Lo único que van a causar es más pobreza, más desempleo y la subida de los precios de la canasta familiar”, aseguró.

Lara ha protagonizado numerosas declaraciones polémicas en la red social TikTok, en las que cuestiona decisiones presidenciales. Uno de los primeros choques se produjo apenas dos semanas después de iniciado el Gobierno, cuando calificó a Paz de “mentiroso y cínico” en un video viral y lo acusó de ignorar las necesidades del pueblo.

