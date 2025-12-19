Bolivianos rechazan decreto lanzado por Gobierno derechista

Se trata de una determinación sin consenso con los sectores afectados, que ha encendido la alarma entre los bolivianos.
La declaración del entonces candidato presidencial Rodrigo Paz, de mantener la subvención a los hidrocarburos, fue incumplida, provocando ello una honda molestia en la población.
Casi a las 23:00 horas del miércoles, el Decreto Supremo 5503 entró en vigencia, fijando el nuevo precio de la gasolina en 1.01 dólares, y el diésel en 1.45 dólares el litro.
La medida ha generado el rechazo de obreros, amas de casa y juntas de vecinos contra el gasolinazo.
Tras el anuncio, las estaciones de servicio del país se llenaron de vehículos en un escenario de indignación y protesta, en el que los sectores afectados han declarado la guerra al gobierno de centroderecha.
Los ciudadanos admiten que no pueden aceptar la subida de estos precios y se declaran en estado de emergencia, para salir a las calles hasta que se derogue el decreto.
La eliminación de la subvención a los combustibles, medida que ha sido catalogada como hambreadora, un duro golpe a la economía de los bolivianos, ha generado una respuesta inmediata de rechazo y protestas en las calles.
Sdenka Saavedra, La Paz.
